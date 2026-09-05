ISW: ВСУ продвинулись вперед в трех областях и сорвали несколько попыток наступления российской армии

05.09.2026 22:47





Украинские силы за последние дни добились тактических успехов в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также сорвали несколько наступательных операций российской армии, сообщает Институт изучения войны (ISW) по итогам анализа данных за 3–4 сентября. При этом эксперты отмечают, что заявления российской стороны о якобы имевших место успехах, в частности об окружении 2000 украинских военнослужащих северо-восточнее Харькова, не находят подтверждения и являются ложными.



На севере Харьковской области, согласно оценке ISW, украинские подразделения удерживают позиции и отражают атаки ВС РФ. Силы обороны отбили российские штурмы в районе Одрадного (восточнее Харькова), что свидетельствует о том, что населённый пункт остаётся под контролем Украины, вопреки заявлениям российских военных о его захвате. На Купянском направлении российские войска продолжали наступательные действия, однако подтверждённых продвижений не зафиксировано. На Боровском направлении 3 и 4 сентября армия РФ также проводила ограниченные наступательные операции, но успеха не достигла. Украинские контратаки, напротив, были успешными.



В Донецкой области украинские силы продвинулись к востоку от Славянска. Российский военный блогер 4 сентября заявил о захвате Никоновки (юго-восточнее Славянска), однако независимого подтверждения этой информации нет, пишет ISW. На направлении Константиновка–Дружковка российские войска 3–4 сентября вели наступление, но продвинуться не смогли — украинские силы удерживают позиции, затрудняя попытки противника продвинуться в Константиновке и её окрестностях. На Покровском направлении российские войска также продолжали наступление, но подтверждённых успехов за эти дни не добились.



В Днепропетровской области украинские войска прорвались в направлении Новопавловки. Согласно видеозаписям от 3 сентября, Силы обороны продвинулись к западу от Котляровки (восточнее Новопавловки). В Запорожской области российские войска 3 и 4 сентября вели наступательные действия на Гуляйпольском направлении и в западной части региона, однако подтверждённых продвижений на этих участках не зафиксировано.





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