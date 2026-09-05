На курорте Годердзи прошла инвестиционная конференция

05.09.2026 22:27





В рамках инвестиционной конференции на курорте Годердзи представители бизнеса ознакомились с действующей инфраструктурой, уже реализованными и текущими проектами.



Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе представил участникам видение дальнейшего развития Годердзи, его туристический и инвестиционный потенциал, а также возможности превращения курорта в круглогодичное туристическое направление.



Гостям также показали культурную составляющую региона: в рамках мероприятия прошла выставка традиционной аджарской вышивки, созданной местными мастерами, и концерт.



Участники форума осмотрели инфраструктуру курорта и территорию Зелёного озера, которое считается одним из важных природных объектов для дальнейшего развития туризма в этом районе.



Во встречах и мероприятиях приняли участие представители местных властей, бизнеса и приглашённые гости.





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