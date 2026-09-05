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На курорте Годердзи прошла инвестиционная конференция
05.09.2026 22:27
В рамках инвестиционной конференции на курорте Годердзи представители бизнеса ознакомились с действующей инфраструктурой, уже реализованными и текущими проектами.
Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе представил участникам видение дальнейшего развития Годердзи, его туристический и инвестиционный потенциал, а также возможности превращения курорта в круглогодичное туристическое направление.
Гостям также показали культурную составляющую региона: в рамках мероприятия прошла выставка традиционной аджарской вышивки, созданной местными мастерами, и концерт.
Участники форума осмотрели инфраструктуру курорта и территорию Зелёного озера, которое считается одним из важных природных объектов для дальнейшего развития туризма в этом районе.
Во встречах и мероприятиях приняли участие представители местных властей, бизнеса и приглашённые гости.
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