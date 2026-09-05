На западе Грузии будут созданы четыре новые охраняемые территории

05.09.2026 22:15





Власти планируют значительно расширить сеть особо охраняемых природных территорий. Согласно плану правительства на осеннюю сессию 2026 года, в Местийском, Лентехском и Цагерском муниципалитетах предлагается создать три новых национальных парка и один заказник общей площадью 88 035 гектаров.



Самая большая территория появится в Местийском муниципалитете — здесь планируют создать национальный парк ледников площадью 49 623 гектара. Такое название используется в русскоязычных публикациях о проекте. В Лентехском муниципалитете под национальный парк отведут еще 20 392 гектара, в Цагерском — 15 737 гектаров. Еще 2 283 гектара в районе Хвамли получат статус заказника.



Проще говоря, речь идет о большой территории горного запада страны, где хозяйственная деятельность в дальнейшем будет регулироваться более строго в зависимости от установленного режима охраны.



Одновременно власти хотят придать статус памятников природы еще 10 отдельным природным объектам. Среди них — Сайрмские столпы, водопады Гвириша и Рачха, а также целый ряд природных объектов в Местийском муниципалитете: водопады Цанери, Твибери, Леираки, Латаши, Ушба (Шдугра) и озера Лтнари и Намквами.



Причина такого расширения охраняемых территорий вполне понятна: эти районы отличаются большим разнообразием животного мира. Здесь встречается 61 вид млекопитающих, 155 видов гнездящихся птиц, 15 видов пресмыкающихся и 9 видов амфибий. Для горных экосистем это особенно важно, поскольку изменение ландшафта, строительство дорог и объектов инфраструктуры или активное хозяйственное использование земли могут постепенно влиять на целые природные территории.



При этом для местных жителей и бизнеса вопрос не ограничивается только сохранением природы. После создания национальных парков и заказников часть видов хозяйственной деятельности может быть ограничена или переведена на специальные правила. Это касается строительства, использования земель, инфраструктурных проектов и других работ — конкретные условия будут зависеть от границ и режима каждой территории.



Есть и обратная сторона. Охраняемый статус может сделать эти районы более привлекательными для экотуризма и природного туризма, поскольку сохраненные леса, горные маршруты, водопады и озера становятся самостоятельным туристическим ресурсом. Для муниципалитетов это потенциально означает новый поток туристов и дополнительный спрос на размещение, транспорт, питание и услуги.



Как именно будет проведено зонирование и какие правила установят для каждой территории, от этого во многом будет зависеть, станет ли создание новых парков удобным инструментом для развития регионов или же приведет к дополнительным ограничениям для тех, кто уже живет и работает в этих районах.



Законопроект о создании новых охраняемых территорий правительство планирует представить в рамках осенней сессии парламента 2026 года.





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