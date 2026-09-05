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Посол США: члены НАТО не будут терпеть такие инциденты, как в Лейпциге


05.09.2026   22:40


Члены НАТО не должны мириться с преднамеренными действиями в рамках гибридной войны, и Соединённые Штаты будут поддерживать страны, сталкивающиеся с такими инцидентами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в субботу посол США при НАТО Мэтью Витакер, его цитату приводит агентство Reuters.

Витакер отметил, что попытка атаки с помощью дрона, произошедшая в прошлом месяце в аэропорту "Лейпциг/Галле", в которой Берлин обвинил Россию, вызывает большее беспокойство, чем другие недавние инциденты, с которыми сталкивались члены НАТО из-за сбившихся с курса российских дронов.

"Есть также то, что я бы назвал более тревожными гибридными действиями, такими как те, что мы видели в Лейпциге и в Польше", – сказал Витакер, выступая в кулуарах деловой конференции в Италии.

По его словам, члены НАТО должны быть готовы и бдительны, а также давать четкий сигнал, когда сталкиваются с подобными событиями.

"Если мы можем установить, кто это делает – как это сделала Германия – мы обязательно четко заявляем, что это недопустимо и мы этого не потерпим", – сказал Витакер.

Критическая инфраструктура, в частности объекты энергетики, может стать мишенью и должна находиться под надзором национальных органов власти, добавил он. Реакция на эти вызовы – прежде всего дело каждой страны, но Соединенные Штаты поддерживают страны, когда они сталкиваются с подобными событиями, отметил он.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.


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