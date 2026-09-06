Инфекционист: этим летом большей проблемой стали кишечные инфекци

06.09.2026 13:06





Этим летом кишечные инфекции стали более серьезной проблемой, чем в предыдущие годы, — В этом году часто встречается также сальмонеллез, — об этом в социальной сети пишет инфекционист Майя Буцашвили.



По ее словам, было бы хорошо, если бы Центр по контролю заболеваний периодически предоставлял данные о том, какие кишечные инфекции доминируют в этом сезоне и какие курорты в этом отношении представляют более высокий риск.



«В этом году, как и вообще летом, огромное количество людей возвращается с курортов с диареей (особенно с морского побережья). Я не могу представить статистические данные, и пациенты одного рядового инфекциониста не могут служить основой для статистического анализа, но поделюсь своими наблюдениями: этим летом кишечные инфекции стали более серьезной проблемой, чем в предыдущие годы. Однако было бы хорошо, если бы Центр по контролю заболеваний периодически предоставлял нам данные о том, какие кишечные инфекции доминируют в этом сезоне и какие курорты в этом отношении представляют более высокий риск.



Данные о том, какие инфекции являются причиной диареи в этом сезоне, имеют решающее значение для клинического ведения пациентов — вирусные, бактериальные и паразитарные заболевания требуют разного подхода к лечению, и когда врач еще до получения результатов анализов знает эпидемиологическую ситуацию, то есть вероятность того или иного заболевания, это ему очень помогает.



При диарейных заболеваниях должны проводиться соответствующие исследования кала. В этом году часто встречается сальмонеллез, хотя кишечные вирусные инфекции также встречаются.



Не следует самостоятельно начинать антибиотикотерапию (это затрудняет диагностику и иногда также усугубляет диарейное заболевание).



Инфузионная терапия не нужна, если пациент адекватно получает жидкость. Инфузия является однократным восполнением жидкости и применяется в экстренных случаях, когда пациент не может принимать жидкость или у него наблюдаются симптомы обезвоживания. Это не отменяет необходимости употреблять жидкость, и пациент должен продолжать пить в течение дня и после инфузии.



Не нужно принимать огромное количество пробиотиков, «лекарств для желудка» и различных препаратов с неясными показаниями, которые пациенты часто принимают одновременно или хаотично — то один, то другой, — и таким количеством лекарств еще больше нагружают воспаленную пищеварительную систему.



«А что, вообще никакие лекарства не нужны?» — В большинстве случаев не нужны, и симптомы все равно пройдут. Однако обычно заслугу приписывают какому-либо лекарству или инфузии и думают, что именно это «помогло».



Важные и настораживающие симптомы, при которых медицинская помощь необходима: кровянистый стул; чрезмерная сонливость; помутнение/изменение сознания; непрекращающийся жар, который не реагирует на стандартные жаропонижающие препараты; сильная, приступообразная боль в животе.



Только потому, что у пациента температура, рвота или диарея, не обязательно вызывать скорую помощь или госпитализировать его (особенно если пациент — здоровый молодой человек), хотя это очень распространенный сценарий.



Исключение составляют грудные дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, для которых госпитализация действительно часто может быть необходима», — пишет Буцашвили.





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