Более 40 000 первоклассников посадят свои первые саженцы в каждом городе или селе Грузии

06.09.2026 16:06





По распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, более 40 000 первоклассников посадят свои первые саженцы. Информация об этом была опубликована на странице правительства Грузии в Facebook.



«По распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе более 40 000 первоклассников посадят свои первые саженцы в каждом городе или селе Грузии», — говорится в информации.







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