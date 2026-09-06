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Более 40 000 первоклассников посадят свои первые саженцы в каждом городе или селе Грузии
06.09.2026 16:06
По распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, более 40 000 первоклассников посадят свои первые саженцы. Информация об этом была опубликована на странице правительства Грузии в Facebook.
«По распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе более 40 000 первоклассников посадят свои первые саженцы в каждом городе или селе Грузии», — говорится в информации.
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