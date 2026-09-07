Китай тайно поставил России тонны материалов для производства ударных дронов

07.09.2026 17:11





Китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group поставила в Россию 46 тонн сырья для создания беспилотников, пишут Politico и The Telegraph. Журналисты изданий ознакомились с таможенными и транспортными документами, согласно которым китайская фирма поставляла полиакрилонитрил дочерней структуре «Росатома» «Алабуга-Волокно». Партии отправлялись в экономическую зону «Алабуга» в Татарстане, где было налажено производство ударных дронов на основе иранских «Шахедов». При этом для экспорта использовался таможенный код, который применяется при оформлении синтетических волокон гражданского назначения — нейлона и полиэстера.



Глава вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS) Дэвид Олбрайт напомнил, что с помощью углеродного волокна усиливают крылья и внутренние конструкции дрона, включая двигатель и топливный бак. По его оценке, общего объема задокументированных поставок из КНР в РФ могло хватить для производства как минимум 1300 дронов. Олбрайт подчеркнул, что Китай должен был оформлять поставки волокна как товар двойного назначения. Бывшая сотрудница Минфина США Керри Битсофф, занимавшаяся санкциями против российских сетей закупок вооружений, отметила, что использование другого таможенного кода может указывать на попытку скрыть чувствительный характер заказа.



Документы, оказавшиеся в распоряжении Politico и The Telegraph, были получены украинским Центром безопасности и сотрудничества (USCC) из российских источников и переданы правительствам США и Великобритании. Специальный комитет Палаты представителей США по Китаю изучил их и признал подлинными, сообщил американский чиновник журналистам.



«Алабуга-Волокно» находится под западными санкциями с 2023 года. Предприятие выпускает десятки изделий из углеродного волокна для авиации, ракетостроения, беспилотников, судостроения и брони. В свою очередь, санкции против китайской Jilin Chemical Fiber Group не вводились. В «Росатоме» заявили, что корпорация и ее предприятия работают «в полном соответствии с действующим законодательством и нормативными требованиями». Посольство КНР в Вашингтоне также отвергло обвинения, заявив, что они «очерняют Китай и делают его козлом отпущения». В дипмиссии подчеркнули, что Пекин строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.



При этом бывший заместитель помощника директора ЦРУ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Денис Уайлдер отметил, что поставки подобного масштаба едва ли могли происходить без ведома китайских властей. По словам Олбрайта, Россия «полностью зависит от Китая» по части специализированного сырья для производства высокопрочного углеродного волокна. Согласно данным Кильского института, Китай обеспечивает более 60% компонентов, необходимых для функционирования российской военной промышленности.





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