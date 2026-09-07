«ЕвроПравда» узнала подробности переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Киеве

07.09.2026 20:01





В течение ближайших недель будет вестись подготовка к переговорам с Россией об установлении мира в Украине, в которой примут участие Украина, Франция, Германия и Великобритания, которые совместно сформулируют условия этих переговоров. Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил источник в Елисейском дворце.



Украина, Франция, Германия и Великобритания в течение следующих недель будут готовить условия, с которыми они будут выходить на дальнейшие переговоры с Россией.



Собеседник "ЕвроПравды" в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона рассказал о результатах визита в Киев советника французского лидера по вопросам безопасности Эмманюэля Бонна и его участии в переговорах со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в воскресенье, 6 сентября.



Он сообщил, что его поездка в Украину дала возможность как получить от американцев отчет об их беседе с президентом Путиным, так и согласовать дальнейшие действия.



Уиткофф и Кушнер, по сути, рассказали, что после выборов в Госдуму России якобы появилась новая готовность России вести переговоры, и что в этом контексте нужно готовиться к новому старту переговоров.



Во время совместной беседы с национальными советниками по вопросам безопасности из Франции, Германии и Великобритании – Эмманюэлем Бонном, Гюнтером Зауттером и Джонатаном Пауэллом – 6 сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не уточнили параметров этих возможных переговоров, на которые согласилась Россия.



В то же время европейцы, по согласованию с Украиной, озвучили свой список требований, в частности касающихся гарантий безопасности, украинских территорий, санкций и т. д.



Национальные советники по вопросам безопасности из Франции, Великобритании и Германии договорились оставаться на связи в течение следующих недель и работать совместно с украинской стороной, чтобы предложить четкие условия переговоров, которые позволят достичь прочного и долгосрочного мира для Украины.



Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский после встречи со спецпредставителями своего американского визави Дональда Трампа заявил о подготовке следующих встреч и соответствующей коммуникации.



Накануне Уиткофф заявил, что задачей американской делегации, которая за последние два дня посетила Киев и Москву, было "сблизить стороны".



По словам Зеленского, во время переговоров в Киеве было предложено несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса и достигнута договоренность в ближайшее время повторить встречу в формате Украина-США-Европа.





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