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В Грузии проверят сообщения о завышенных счетах за воду
07.09.2026 19:50
«Реакция будет жесткой», — об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (SEMEK), посвященном распространенным сообщениям о завышенных начислениях абонентам со стороны компании GWP.
По информации комиссии, регулятор приступил к изучению фактов массовых завышенных счетов, выставленных абонентам компанией «Georgian Water and Power».
«Национальная регулирующая комиссия Грузии по энергетике и водоснабжению (SEMEK) приступила к проверке информации о массовых завышенных начислениях абонентам, осуществленных за последние дни со стороны ООО «Georgian Water and Power».
На основании заявлений граждан в комиссии ведется индивидуальное разбирательство по каждому вопросу.
Если по результатам рассмотрения подтвердится, что ООО «Georgian Water and Power» начислило плату за подключение к сети уже действующим абонентам, что не соответствует регуляциям и правилам SEMEK, данные начисления потребителям будут аннулированы (за исключением случаев самовольного подключения к системам питьевого водоснабжения и водоотведения).
Комиссия подчеркивает: если подтвердится факт массовых необоснованных начислений абонентам, в отношении ООО «Georgian Water and Power» будут применены предусмотренные законодательством строгие меры реагирования.
Это не распространяется на абонентов, которые не оплачивают стоимость услуг и нарушают установленные законом правила», — отмечается в заявлении SEMEK.
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