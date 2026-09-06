Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев

06.09.2026 18:07





Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые сегодня впервые прибыли в Киев, — сообщают украинские СМИ.



По их информации, представители Трампа прибыли в Киев на поезде, и на вокзале их встретили высокопоставленные украинские чиновники, в том числе глава администрации президента Кирилл Буданов, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.



Позже президент Украины написал в социальной сети, что переговоры начались.



«Мы начали переговоры», — написал Владимир Зеленский.



Два источника, знакомые с вопросом, сообщили Kyiv Independent, что в обсуждениях также примут участие советники по вопросам национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.





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