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Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев


06.09.2026   18:07


Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые сегодня впервые прибыли в Киев, — сообщают украинские СМИ.

По их информации, представители Трампа прибыли в Киев на поезде, и на вокзале их встретили высокопоставленные украинские чиновники, в том числе глава администрации президента Кирилл Буданов, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Позже президент Украины написал в социальной сети, что переговоры начались.

«Мы начали переговоры», — написал Владимир Зеленский.

Два источника, знакомые с вопросом, сообщили Kyiv Independent, что в обсуждениях также примут участие советники по вопросам национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.


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