Цитлидзе: Ника Гварамия капитализировал в себя ресурсы Миши

06.09.2026 18:13





Из «Национального движения» все уходили из-за личных амбиций, главная проблема оппозиционного спектра в том, что они любят своё эго и амбиции больше, чем эту борьбу, главная цель оппозиционных партий в 2024 году состояла в том, чтобы нанести поражение «Национальному движению», – заявила член «Национального движения» Ана Цитлидзе.



По словам Цитлидзе, она предлагала Нике Гварамия присоединиться к «Национальному движению», но он отказался.



Ана Цитлидзе утверждает, что на выборах 2024 года Ника Гварамия хотел стать главной оппозиционной силой.



«Гварамия входил в ближайшее окружение Миши на протяжении 14 лет. Гварамия отвечал за многое. Когда он был директором «Мтавари» (телекомпания), это было не просто так. Он капитализировал в себя ресурсы Миши — финансовые, влияние. Если кто-то и был неформальным правителем «Национального движения», то это был он в бытность директором «Мтавари» — сказала Цитлидзе.







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