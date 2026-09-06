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Депутат Лаша Талахадзе решил побороться за путевку Олимпийских игр 2028 года
06.09.2026 18:10
«Трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе возобновил тренировки с национальной сборной и готовится к чемпионату мира. Его цель — получить лицензию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе», — говорится в заявлении Министерства спорта Грузии.
Напомним, что Талахадзе стал Олимпийским чемпионом в третий раз в 2024 году, после чего выбрал политическую карьеру и стал депутатом парламента от списка «Грузинская мечта».
Ему нужен был перерыв от травм после Олимпиады, но, как он сам говорит, он чувствует себя хорошо, и поэтому решил продолжить спортивную карьеру.
Следующий турнир, в котором примет участие Талахадзе, — чемпионат мира, который начнется 27 октября.
Напомним, что в настоящее время Талахадзе является депутатом парламента Грузии от «Грузинской мечты».
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