Депутат Лаша Талахадзе решил побороться за путевку Олимпийских игр 2028 года

06.09.2026 18:10





«Трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе возобновил тренировки с национальной сборной и готовится к чемпионату мира. Его цель — получить лицензию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе», — говорится в заявлении Министерства спорта Грузии.



Напомним, что Талахадзе стал Олимпийским чемпионом в третий раз в 2024 году, после чего выбрал политическую карьеру и стал депутатом парламента от списка «Грузинская мечта».



Ему нужен был перерыв от травм после Олимпиады, но, как он сам говорит, он чувствует себя хорошо, и поэтому решил продолжить спортивную карьеру.



Следующий турнир, в котором примет участие Талахадзе, — чемпионат мира, который начнется 27 октября.



Напомним, что в настоящее время Талахадзе является депутатом парламента Грузии от «Грузинской мечты».







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