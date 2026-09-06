Вольский: Внутри опозиции мы видим не развал, а столкновение

06.09.2026 18:21





Ника Гварамия – опытный пропагандист, хотя я бы не сказал, что он положительный, наоборот, у него довольно большой опыт как в работе в государственных структурах, так и в создании пропагандистского пространства, которое сеяло эту истерию, когда он возглавлял конкретный телеканал, – заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, в оппозиционном крыле происходит не развал, а столкновение, потому что бывшие и нынешние члены «Национального движения» объединены вокруг одной идеи.



«Конечно, есть конфронтация. Мы видим не развал, а столкновение. Я ни в коем случае не могу назвать это развалом, потому что их объединяет идея, и вокруг этой идеи вместе находятся Гварамия, Саакашвили, Цитлидзе, Хабеишвили и любой другой человек. Иногда они поспорят, иногда обласкают друг друга, и это не имеет значения. «Грузинская мечта» не может иметь никакой связи ни с этим крылом «Национального движения», ни с другим крылом, и не имеет 40 миллионов черных денег, чтобы раздавать этим вредителям», — сказал Вольский.



Член «Национального движения» Ана Цитлидзе заявила: «Ника Гварамия капитализировал в себя ресурсы Миши, если кто и был неформальным лидером «Национального движения», так это был он».







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