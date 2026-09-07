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В музей передали артефакты, найденные во время раскопок на территории Гурианта-Вашнари
07.09.2026 19:57
В музей поступили археологические находки, обнаруженные во время раскопок, проведённых в 2025 году на территории Гурианта-Вашнари.
Среди переданных предметов — фрагменты глиняной и стеклянной посуды, строительные кирпичи, камни для пращи и другие археологические находки.
Эти материалы помогут подробнее изучить историко-культурное наследие Вашнари и лучше понять древнюю историю Гуриа.
В музее отмечают, что находки представляют важную ценность для исследования одного из значимых археологических памятников региона.
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