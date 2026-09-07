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В музей передали артефакты, найденные во время раскопок на территории Гурианта-Вашнари


07.09.2026   19:57


В музей поступили археологические находки, обнаруженные во время раскопок, проведённых в 2025 году на территории Гурианта-Вашнари.

Среди переданных предметов — фрагменты глиняной и стеклянной посуды, строительные кирпичи, камни для пращи и другие археологические находки.

Эти материалы помогут подробнее изучить историко-культурное наследие Вашнари и лучше понять древнюю историю Гуриа.

В музее отмечают, что находки представляют важную ценность для исследования одного из значимых археологических памятников региона.


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