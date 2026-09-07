Путин учредил комиссию из чекистов, силовиков и чиновников для лишения прав нелояльных режиму релокантов

07.09.2026 22:28





Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься применением временных ограничительных мер к россиянам, покинувшим страну и заочно осуждённым по политическим статьям. Документ опубликован 7 сентября на портале правовой информации. Комиссию возглавит министр юстиции Константин Чуйченко, в её состав также войдут представители МВД, ФСБ, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры.



В числе задач нового органа — рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного «гуманитарного пособия» близким родственникам таких лиц, если у тех нет самостоятельных источников дохода. Размер пособия будет равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) и выплачиваться за счёт замороженных денег или иного имущества самого осуждённого, либо за счёт средств на специальном рублёвом счёте, открываемом для таких лиц. Создание комиссии является исполнением положений закона «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания», который вступил в силу в начале августа после подписания Путиным.



Закон фактически лишает ряда прав россиян, заочно осуждённых по политическим статьям. Среди предусмотренных ограничений — блокировка счетов в России, запрет на продажу недвижимости и транспортных средств, запрет на использование «Госуслуг» и интернет-банкинга, а также отказ в ряде консульских услуг. Им запрещается регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, получать кредиты и совершать любые действия по доверенности. В июне Путин подписал ещё один закон, позволяющий арестовывать имущество находящихся за границей россиян за «административные правонарушения против интересов РФ» — в перечне значатся «дискредитация» армии, призывы к санкциям и другие политические статьи. Стоимость арестованного имущества при этом не ограничивается размером самого штрафа.



Параллельно Минюст тестирует публичный реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. В тестовой версии реестра, помимо полного имени, даты и места рождения, указываются ИНН, СНИЛС, а также номер специального рублёвого счёта, на который будут принудительно зачисляться доходы человека, попавшего в список.





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