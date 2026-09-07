Глава МИД Грузии встретилась с основателем и президентом Делфийского экономического форума

07.09.2026 21:30





Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела встречу с основателем и президентом Делфийского экономического форума Симеоном Цомокосом.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, на встрече стороны обсудили значение форума и его роль в содействии международному диалогу и проведению дискуссий высокого уровня по политическим, экономическим и геополитическим вопросам. Было отмечено активное участие Грузии в мероприятиях, проводимых в рамках форума.



Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам экономического развития Грузии. Был отмечен экономический, транзитный и логистический потенциал страны, а также роль Грузии в укреплении региональной взаимосвязанности.





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