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Глава МИД Грузии встретилась с основателем и президентом Делфийского экономического форума


07.09.2026   21:30


Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела встречу с основателем и президентом Делфийского экономического форума Симеоном Цомокосом.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, на встрече стороны обсудили значение форума и его роль в содействии международному диалогу и проведению дискуссий высокого уровня по политическим, экономическим и геополитическим вопросам. Было отмечено активное участие Грузии в мероприятиях, проводимых в рамках форума.

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам экономического развития Грузии. Был отмечен экономический, транзитный и логистический потенциал страны, а также роль Грузии в укреплении региональной взаимосвязанности.


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