Гарибашвили: Не старайтесь напрасно – Люди знают, кто такой Ираклий Гарибашвили

07.09.2026 21:13





Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распространяет очередное письмо из руставской тюрьмы, в котором обвиняет власти в «отвратительном и трагическом» маскараде.



«Паническая реакция властей и абсолютно неадекватное поведение полностью люстрировали систему. Общество увидело очередной смехотворный и вместе с тем совершенно отвратительный и трагический маскарад властей.



Вместо того, чтобы власти своевременно и прозрачно дали разъяснения по конкретным фактам и поставленным вопросам, мы увидели серию несерьёзных допросов, одной из главных целей которых было связать меня с «Национальным движением» и представить процесс таким образом, будто всё это было результатом заранее спланированной и скоординированной с радикальной оппозицией работы.



Кроме того, за эти дни я выяснил, что, оказывается, был агентом «дип стейт», и в тоже время агентом Франции... Мне «повезло», что я не знаю других иностранных языков, иначе, вероятно, меня объявили бы и «агентом» других стран...



На этот смехотворный и беспомощный пропагандистский метод я хочу ответить власти следующим образом: не старайтесь понапрасну! Как не смешиваются вода и масло, так же невозможно связать меня с «Национальным движением»!



Напомню обществу, что, как я узнал, расследование дела о доведении Лазаре Джорбенадзе до самоубийства идет почти пять месяцев, однако тех людей и журналистов, которые всё это время публично задавали вопросы, до сих пор не допросили. Зато сразу после публикации моего письма незамедлительно начали допрашивать всех тех, кто публично отреагировал на моё письмо.



Оставьте эти грязные политические игры против меня! Народ знает, кто такой Ираклий Гарибашвили, и наше общество прекрасно различает мои слова и ваши. Люди также прекрасно знают, что я не служу ни Западу, ни Востоку, ни Северу, ни Югу. Я служу Грузии!



В последние дни я услышал недостойные, фальшивые и лицемерные заявления и комментарии многих потерявших лицо людей. Возможно, они ожидают, что я им отвечу, но хочу сказать, что они даже не достойны ответа с моей стороны. Я хочу ответить только Шалве Папуашвили: Шалва, это не правовой процесс - это беспощадное политическое преследование!



Здесь же я ещё раз напоминаю всем: я ни с кем не борюсь - нож в спину вонзили вы…Теперь я вынужден защищать себя и свою семью от этой несправедливости и жестокости», - пишет Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





