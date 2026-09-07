ЕС заключил с Гренландией партнерское соглашение на 200 млн евро

07.09.2026 20:04





Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в понедельник, 7 сентября, о заключении партнерского соглашения с Гренландией на сумму 200 млн евро.



Об этом она заявила во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".



По словам фон дер Ляйен, это соглашение подчеркивает стратегическое значение арктического острова для Европейского Союза.



"Гренландия может рассчитывать на ЕС. Именно это я и хотела донести во время своего последнего визита. Сегодня я вернулась, чтобы представить реальные результаты нашего тесного сотрудничества – новый пакет партнерских мер между ЕС и Гренландией на сумму 200 млн евро", – сказала президент Еврокомиссии.



Отмечается, что финансовый пакет, средства из которого будут инвестированы в этом году и в 2027 году, будет направлен на развитие цифровой инфраструктуры, устойчивую добычу полезных ископаемых, энергетику и туризм, а также образование, рыболовство и жилищное строительство.





"Это создаст новые возможности и будет способствовать укреплению позиций ЕС в Гренландии и Арктике. Ведь Гренландия является стратегическим союзником и надежным другом", – добавила она.



Визит фон дер Ляйен свидетельствует о росте геополитического значения Арктики для США, России, Китая и Европы, поскольку таяние льдов открывает новые морские пути, что делает минеральные богатства региона более доступными.



Как сообщала "Европейская правда", в июле Дональд Трамп по прибытии в Анкару заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании.



В тот же вечер глава правительства Дании Метте Фредериксен отвергла заявления Трампа относительно контроля над Гренландией.





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