Международные резервы Грузии достигли исторического максимума

07.09.2026 21:43





По состоянию на август 2026 общий объём сбережений страны увеличился на 56,4% по сравнению с предыдущим годом и достиг $8,14 млрд.



В сравнении с июлем резервы выросли на $613 млн. Также до 128,2% улучшился показатель достаточности резервов, то есть меры того, хватает ли у государства золотовалютных запасов для защиты экономики от внешних кризисов, погашения внешнего долга и оплаты импорта.



Как отметили в Нацбанке, резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны, поэтому учреждение уделяет первостепенное внимание их пополнению.



Обновлённые данные об общих международных резервах Грузии будут опубликованы 7 октября 2026 года.





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