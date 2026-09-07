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Международные резервы Грузии достигли исторического максимума
07.09.2026 21:43
По состоянию на август 2026 общий объём сбережений страны увеличился на 56,4% по сравнению с предыдущим годом и достиг $8,14 млрд.
В сравнении с июлем резервы выросли на $613 млн. Также до 128,2% улучшился показатель достаточности резервов, то есть меры того, хватает ли у государства золотовалютных запасов для защиты экономики от внешних кризисов, погашения внешнего долга и оплаты импорта.
Как отметили в Нацбанке, резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны, поэтому учреждение уделяет первостепенное внимание их пополнению.
Обновлённые данные об общих международных резервах Грузии будут опубликованы 7 октября 2026 года.
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