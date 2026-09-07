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В торговом центре женщине восстановили работу сердца после 20 минут реанимации


07.09.2026   21:33


В столичном ТЦ "Сити молл" женщине внезапно стало плохо. После этого у неё произошла остановка сердца.

Прибывшая бригада скорой помощи около 20 минут проводила реанимационные мероприятия. В результате медикам удалось восстановить сердечную деятельность.

После оказания экстренной помощи женщину доставили в медицинское учреждение. Сейчас она находится под наблюдением врачей и проходит лечение.


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