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С Джуаншером Бурчуладзе будет заключено процессуальное соглашение и по делу о растрате средств Минобороны Грузии


08.09.2026   18:10


По заявлению прокурора, с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе также будет оформлено процессуальное соглашение по делу о растрате средств, принадлежащих Министерству обороны. По этому делу Джуайшер Бурчуладзе приговорен к 10 годам лишения свободы.

Прокурор Анна Лекиашвили поясняет, что на данном этапе конкретные условия не согласованы, однако переговоры о процессуальном соглашении продолжаются.

«Заседание в Апелляционном суде назначено на 28 сентября. На сегодняшний день с защитой действительно ведутся переговоры о процессуальном соглашении. Конкретные условия не согласованы. О результатах, конечно, сообщим позднее. Если Апелляционный суд оставит обвинительный приговор в силе, то, конечно, те же наказания останутся в силе», — заявила прокурор.


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