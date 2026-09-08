С Джуаншером Бурчуладзе будет заключено процессуальное соглашение и по делу о растрате средств Минобороны Грузии

08.09.2026 18:10





По заявлению прокурора, с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе также будет оформлено процессуальное соглашение по делу о растрате средств, принадлежащих Министерству обороны. По этому делу Джуайшер Бурчуладзе приговорен к 10 годам лишения свободы.



Прокурор Анна Лекиашвили поясняет, что на данном этапе конкретные условия не согласованы, однако переговоры о процессуальном соглашении продолжаются.



«Заседание в Апелляционном суде назначено на 28 сентября. На сегодняшний день с защитой действительно ведутся переговоры о процессуальном соглашении. Конкретные условия не согласованы. О результатах, конечно, сообщим позднее. Если Апелляционный суд оставит обвинительный приговор в силе, то, конечно, те же наказания останутся в силе», — заявила прокурор.





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