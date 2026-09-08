Глава МИД Грузии провела встречу с новым временным поверенным в делах США в Грузии

08.09.2026 18:03





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с недавно назначенной временной поверенной в делах Соединенных Штатов Америки в Грузии Кортни Остриан, - об этом сообщает Министерство иностранных дел.



По информации ведомства, на встрече стороны обсудили отношения между Грузией и Соединенными Штатами Америки. Также разговор коснулся перспектив дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.



Как сообщили в министерстве, стороны выразили готовность углублять отношения.





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