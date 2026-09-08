Гегелия: Мы все хорошо помним кудахтанье режима о том, почему были введены санкции в отношении добродетельного и чудесного человека

08.09.2026 18:06





Мы хорошо помним кудахтанье «коллективного режима» о том, почему подвергся санкциям столь добродетельный и замечательный человек — оказывается, были доказательства, и США прекрасно знали, почему вводили санкции против этого негодяя Парцхаладзе, — заявил секретарь по международным вопросам партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия, комментируя сообщения о том, что бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе сформировал добровольческий отряд «Георгиевский» для участия в боевых действиях на стороне России против Украины.



По его словам, в то время, когда США вводили санкции против Парцхаладзе, а президент Национального банка Натия Турнава «ставила под вопрос судьбу всего финансового сектора ради защиты финансового благополучия одного человека», Турнава и этот режим действительно действовали против интересов Грузии и в защиту кремлевского агента.



«Это еще одно достаточно четкое подтверждение того, что представляет собой Иванишвили, каков он и на людей какого типа он опирается в кадровой политике. В чьих руках находились ключевые должности в период очень важного переходного этапа для этой страны. Это еще один очень яркий и наглядный пример того, что ключевые лица этого режима одновременно являются агентами Кремля и занимаются той разведывательной или военно-оперативной деятельностью, которая отвечает национальным интересам России и, конечно, не может соответствовать национальным интересам Грузии.



В то же время мы очень хорошо помним кудахтанье «коллективного режима» о том, почему подвергся санкциям столь добродетельный и замечательный человек, что, якобы, никаких доказательств не существовало, в то время как США вводили против него санкции, а сегодня мы видим, что, оказывается, доказательства были и США очень хорошо знали, почему вводили санкции против этого действительно негодяя Парцхаладзе. Оказывается, когда госпожа Турнава едва ли не ставила под вопрос судьбу всего финансового сектора ради защиты финансового благополучия одного человека, тогда и Турнава, и этот режим действительно действовали против интересов Грузии и в защиту кремлевского агента, потому что мы все очень хорошо помним, что именно ради защиты этого российского агента Турнава меняла регулирование, в результате чего едва ли не весь финансовый сектор оказался под очень серьезным ударом, давлением и угрозой потенциальных санкционных мер», — заявил Гегелия.





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