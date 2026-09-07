В России столкнулись два истребителя Су-35С

07.09.2026 23:02





В Курской области России произошла очередная потеря военной авиации оккупантов. Два российских истребителя Су-35С столкнулись в воздухе и были уничтожены.



Об этом сообщают российские военные блогеры в понедельник, 7 сентября.



Инцидент произошел во время полета над территорией Курской области. В настоящее время устанавливаются официальные причины и обстоятельства столкновения самолетов.



Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения, оснащенный двумя двигателями с управляемым вектором тяги.





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