Саломе Зурабишвили: То, что сегодня делает Парцхаладзе, это предательство, он русский Романов

09.09.2026 21:57





То, что сегодня делает Парцхаладзе, это предательство, большего предательства я не знаю. Он больше не подчиняется законодательству Грузии, он русский Романов и вышел из нашего правового пространства, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в лайве на Facebook.



По её словам, вопросы в отношении Отара Парцхаладзе возникли не сегодня и должны были быть поставлены гораздо раньше, в том числе в тот период, когда Парцхаладзе занимал должность главного прокурора Грузии.



По словам Зурабишвили, решения, принятые тогдашним президентом Национального банка Натией Турнава относительно исполнения международных санкций в Грузии, фактически означали противостояние санкциям США.



По словам Зурабишвили, в то время она поднимала вопрос о прекращении грузинского гражданства Парцхаладзе, однако эта инициатива не получила поддержки.



«У меня вопросы по Парцхаладзе возникли не сегодня. Они должны были возникнуть раньше, когда этот человек был прокурором Грузии, что с его прошлым немыслимо. Ещё более серьёзные вопросы у меня возникли, когда были опубликованы американские санкции в отношении него, с обвинением в том, что он был агентом КГБ, и было обоснованное заявление Америки.



В тот момент, когда госпожа Турнава приняла решения, это сразу же означало, что Грузия дистанцируется от американских санкций или других международных санкций. Ни одна другая страна не сделала - мы знаем это лучше. Если мы не можем доказать, значит, всего этого не существует.



Реально это решение было прямой защитой Парцхаладзе, этим ему дали своего рода иммунитет. Это касалось того, что ни один гражданин Грузии не мог быть подвергнут санкциям, если только не указанные судом Грузии соответствующие решения.



В это время я не поторопилась с лишением Парцхаладзе гражданства Грузии. Меня никто не поддержал. Никто не понимал, что именно это было тем примером, который необходимо было довести до конца. Как только Парцхаладзе переставал быть гражданином Грузии, санкции на него не распространялись бы, как и законодательство Грузии. И то, что Парцхаладзе делает сегодня, это предательство, большего предательства я не знаю. Он больше не подчиняется грузинскому законодательству, он русский Романов и вышел из нашего правового пространства. [Вопрос гражданства] в то время это было серьёзным примером, и я хочу сказать, что никто, и из оппозиции, не присоединился ко мне в этом обсуждении, оно было очень важным, поскольку это было первое прямое пошедшее от правительства Грузии противодействие санкциям США», - заявила Зурабишвили.





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