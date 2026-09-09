Алкоголь получит обязательную маркировку: что изменится с февраля 2027 года

09.09.2026 21:17





С 1 февраля 2027 года алкогольные напитки в Грузии начнут продаваться с обязательной маркировкой. Новые защитные механизмы должны помочь государству отслеживать продукцию на рынке, бороться с подделками и лучше контролировать ее происхождение.



Реформа затронет производителей и импортеров, а для покупателей главным изменением станет возможность лучше проверять легальность и происхождение приобретаемого алкоголя.



Решение выглядит логичным продолжением той системы контроля, которая уже действует в отрасли. Алкоголь давно находится под акцизным контролем, однако акцизная марка в первую очередь связана с налоговым учетом. Новая маркировка должна дать государству более подробную информацию о движении товара — от производства или ввоза до продажи.



Для рынка это важно по простой причине: чем сложнее провести продукцию без понятного происхождения через легальную торговлю, тем меньше возможностей остается для контрафакта и нелегального оборота.



При этом новые правила создадут дополнительные обязанности для бизнеса. Производителям придется учитывать маркировку в своих процессах, а конечная стоимость системы неизбежно станет частью расходов отрасли.



Размер платы за маркировку пока окончательно не определен. Ранее обсуждалась сумма около 0,10 лари за бутылку, но окончательное решение должно быть принято до запуска системы. Для крупных предприятий такая стоимость в пересчете на одну бутылку может быть небольшой. Для небольших виноделен с ограниченными объемами производства значение будут иметь уже не только сами марки, но и сопутствующие расходы и административная нагрузка.



Для винодельческого сектора это особенно чувствительный вопрос. Грузинское вино активно выходит на зарубежные рынки, а вместе с объемами экспорта растет значение репутации продукции. В 2025 году средняя экспортная цена грузинского вина достигла $2,98 за литр, тогда как годом ранее составляла $2,91. На некоторых рынках цена значительно выше: в США — около $6,17 за литр, в Японии — $5,77.



Когда продукт продается в более дорогом сегменте, вопрос подлинности становится частью его стоимости. Покупатель должен понимать, что бутылка действительно произведена тем производителем, который указан на этикетке, а ее содержание соответствует заявленным характеристикам.



Государственный контроль в этой сфере уже усиливается. За январь–август 2026 года Агентство вина провело 15 проверок на пяти предприятиях. При инспекционном контроле сертификационных партий было исследовано 557 образцов, в девяти из них у четырех компаний обнаружили несоответствия. В экономических зонах оформления дополнительно проверили 273 образца продукции 66 компаний; нарушения выявили в 12 образцах восьми компаний. По результатам проверок выписали 17 штрафов на 25 тыс. лари.



Новая маркировка должна связать эти процессы в более единую систему. Государство получит дополнительный инструмент для контроля, производители — новые требования к работе с продукцией, а покупатели — еще один способ отличить легальный товар от сомнительного.



Если система окажется понятной и технологичной, она сможет сократить пространство для контрафакта без серьезного давления на производителей. Если же оформление и маркировка превратятся в сложную бюрократическую процедуру, сильнее всего это почувствуют небольшие винодельни, для которых каждая дополнительная статья расходов имеет значение.





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