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Глава МИД Азербайджана: Азербайджан и Армения договорились о делимитации границы
09.09.2026 21:49
Азербайджан и Армения договорились о делимитации границы, - заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, Азербайджан и Армения достигли соглашения о процессе делимитации границы - с севера на юг. Процесс начнётся с точки пересечения границ Грузии, Азербайджана и Армении.
По его словам, за последнее время комиссии двух стран провели ряд встреч, в Азербайджане и Армении был принят ряд документов, регулирующих деятельность комиссий.
«Есть договоренность относительно направления, в котором должна проводиться делимитация нашей общей границы. Есть согласие и взаимопонимание в том, что работы должны начаться и продвигаться с севера на юг, с более сложного северного участка границы, от точки пересечения границ Азербайджана, Армении и Грузии», - заявил Байрамов.
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