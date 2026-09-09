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Глава МИД Грузии: Сотрудничество в сфере космоса сегодня является одним из важнейших вопросов
09.09.2026 21:45
Сотрудничество в сфере космоса сегодня является одним из важнейших вопросов как для европейской, так и для глобальной безопасности, - заявила журналистам вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
В частности, Мака Бочоришвили прокомментировала участие премьер-министра Грузии в саммите, организованном по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.
По словам министра иностранных дел, мероприятие представляет для Грузии значительную возможность как с точки зрения многосторонних дискуссий, так и углубления двусторонних отношений.
«Инициатива президента Макрона предусматривает диалог с партнёрами, и важно, что в рамках диалога по этому вопросу Грузия приглашена на самом высоком уровне принять участие в саммите, организованном по инициативе президента Макрона. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе примет участие в запланированном мероприятии. Помимо того, что Грузия является частью важных дискуссий, саммит также примечателен с двусторонней точки зрения. Здесь представлено много делегаций, лидеры разных стран, и для Грузии это хорошая возможность провести двусторонние встречи с лидерами различных стран», - заявила министр иностранных дел, комментарий которой распространяет Министерство иностранных дел.
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