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Разыскиваемый в Грузии Отар Романов-Парцхаладзе объяснил мотив создания бандформирования в России
09.09.2026 16:09
Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе объясняет, почему решил сформировать добровольческое подразделение, поддерживающее Россию в войне против Украины.
Как он заявил в интервью российским СМИ, решение было принято после приглашения Владимира Путина на парад 9 мая. По словам Парцхаладзе, после начала т.н. «специальной военной операции» он не мог оставаться в стороне и принял решение помогать российским военнослужащим.
«После приглашения верховного главнокомандующего Владимира Путина на парад Победы 9 мая 2025 года я принял твердое решение и пошел служить в составе добровольческого корпуса "Арбат", где прослужил девять месяцев. А уже после окончания службы в "Арбате" я и мои единомышленники приняли решение о создании интернационального добровольческого подразделения "Георгиевский"», - отметил он в интервью ТАСС.
По его словам, «в "Георгиевский" вступают добровольцы, которые ценят общую историю России и Грузии, вековое братство».
«Их главная мотивация - это защита христианской веры, традиционной семьи, своей культуры и идентичности от того безумия и давления, которое сегодня навязывает Запад. Россия для них - оплот нормальных, здоровых человеческих ценностей, и они приняли твердое решение защищать этот оплот с оружием в руках», - отметил Романов-Парцхаладзе.
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