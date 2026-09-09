Тбилисский апелляционный суд оставил Тамаза Элизбарашвили в заключении

09.09.2026 16:14





Тбилисский апелляционный суд оставил бизнесмена Тамаза Элизбарашвили под стражей. Об этом сообщила в соцсети его адвокат Ия Сиранашвили.



«Тбилисский апелляционный суд оставил Тамаза Элизбарашвили в заключении, жалоба была признана недопустимой», - пишет адвокат.



Сторона защиты обжаловала в апелляционном суде решение Тбилисского городского суда об избрании по уголовному делу в качестве меры пресечения бизнесмену заключения под стражу, однако апелляционный суд признал жалобу недопустимой. Поэтому Тамаз Элизбарашвили остаётся в заключении.



Для справки, несколько дней назад Тбилисский городской суд избрал для бизнесмена Тамаза Элизбарашвили меру пресечения в виде заключения под стражу.



Прокуратура Грузии предъявила Тамазу Элизбарашвили обвинение по факту угроз. По информации следствия, 30 августа текущего года в одном из ресторанов Тбилиси между Элизбарашвили и потерпевшим произошёл словесный конфликт из-за комментария, написанного в социальной сети. По информации ведомства, Элизбарашвили угрожал потерпевшим убийством и причинением вреда здоровью, а позднее вернулся на место с оружием с целью осуществить угрозу и пытался проникнуть в ресторан. Согласно заявлению прокуратуры, 31 августа обвиняемый также опубликовал в социальной сети видеообращение, в котором продолжил угрожать.





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