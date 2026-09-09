Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тбилисский апелляционный суд оставил Тамаза Элизбарашвили в заключении


09.09.2026   16:14


Тбилисский апелляционный суд оставил бизнесмена Тамаза Элизбарашвили под стражей. Об этом сообщила в соцсети его адвокат Ия Сиранашвили.

«Тбилисский апелляционный суд оставил Тамаза Элизбарашвили в заключении, жалоба была признана недопустимой», - пишет адвокат.

Сторона защиты обжаловала в апелляционном суде решение Тбилисского городского суда об избрании по уголовному делу в качестве меры пресечения бизнесмену заключения под стражу, однако апелляционный суд признал жалобу недопустимой. Поэтому Тамаз Элизбарашвили остаётся в заключении.

Для справки, несколько дней назад Тбилисский городской суд избрал для бизнесмена Тамаза Элизбарашвили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура Грузии предъявила Тамазу Элизбарашвили обвинение по факту угроз. По информации следствия, 30 августа текущего года в одном из ресторанов Тбилиси между Элизбарашвили и потерпевшим произошёл словесный конфликт из-за комментария, написанного в социальной сети. По информации ведомства, Элизбарашвили угрожал потерпевшим убийством и причинением вреда здоровью, а позднее вернулся на место с оружием с целью осуществить угрозу и пытался проникнуть в ресторан. Согласно заявлению прокуратуры, 31 августа обвиняемый также опубликовал в социальной сети видеообращение, в котором продолжил угрожать.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна