Трещины на батумской многоэтажке обсуждают в фейсбуке

09.09.2026 16:18





В фейсбук-группе «Городские проблемы» опубликовали десятисекундное видео дома в Батуми с трещиной на фасаде. Ролик анонимного автора набрал сотни реакций и десятки комментариев — мнения в них разделились.



Часть комментаторов уверена: то, что выглядит как трещина, на самом деле — стык двух отдельных корпусов. «Это шов, а не трещина в доме. Что вы пишете?» — написала одна из пользовательниц.



Другой пользователь считает, что на нижних уровнях у здания есть сейсмический шов, а балконы верхних этажей позже объединили прямо поверх этого шва — вероятно, чтобы увеличить площадь квартир. Он считает, что обрушения самого дома это не вызовет, но такие балконы нужно демонтировать, «пока не появились жертвы».



Другие комментаторы восприняли видео как еще одно подтверждение низкого качества строительства в Грузии — писали про плохую арматуру, отсутствие регуляций и контроля.



Ни застройщик, ни городские власти видео произошедшее пока не комментировали.





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