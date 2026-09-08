В Германии задержали подозреваемого в серии диверсий против электросетей

08.09.2026 19:38





Немецкая полиция арестовала мужчину, подозреваемого в организации серии инцидентов возле объектов электроснабжения. Об этом сообщила газета FAZ.



Согласно информации издания, полиция арестовала подозреваемого в диверсиях против электросетей Даниэля В. Источники в службах безопасности сообщили, что мужчину остановили во время дорожной проверки недалеко от Вайсвайлера.



Полиция обратила внимание на Даниэля В. после того, как на прошлой неделе в редакцию FAZ и других СМИ поступили два письма с признанием вины, в которых В. был указан в качестве отправителя.



Эти рукописные письма содержали сведения, которые на тот момент ещё не были общеизвестны. В частности, автор описал технические детали диверсии на подстанции в Бранденбурге. СМИ сообщили о технике, которая там использовалась, лишь поздно вечером во вторник, когда письмо, вероятно, уже было отправлено.



Во втором письме с признанием ответственности также упоминается о нападении в Вайсвайлере недалеко от Аахена.



7 сентября в Германии обнаружили ещё несколько взрывных устройств рядом с линией электропередачи в районе Гёрлица на востоке страны.



Инцидент связывают с подобными случаями в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия. Письмо, в котором мужчина взял на себя ответственность за эти события, также содержало упоминания о якобы запланированных диверсиях в Саксонии.



В Берлине расследуют подозрительный пожар на территории электроподстанции, произошедший в ночь на понедельник.



По данным издания Bild, МВД Германии готовит комплексный "защитный щит" от российских диверсий.





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