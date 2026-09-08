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В Грузии пропал гражданин Азербайджана - проводятся поисково-спасательные мероприятия
08.09.2026 19:29
По словам племянницы пропавшего Гюнай Ализаде, с 28 августа семье не удаётся связаться с Хафизом Сулеймановым.
Родственники проверили записи с камер на границе и выяснили, что мужчина перешёл из Турции в Грузию. После этого его местонахождение неизвестно.
По словам семьи, ещё в Турции Хафиз потерял телефон, поэтому напрямую связаться с ним сейчас невозможно.
Родственники уже начали самостоятельные поиски и обратились в соответствующие органы.
«Мы проверили записи с камер на границе и выяснили, что он перешёл из Турции в Грузию. Известно только это, после этого у нас нет о нём никакой информации. Поскольку он потерял телефон в Турции, связаться с ним сейчас невозможно. Наша семья уже начала поиски и обратилась в соответствующие органы. Просим тех, кто видел его или обладает информацией о его местонахождении, сообщить в полицию или нам», — рассказала племянница пропавшего.
В МВД Грузии заявили, что поиски Хафиза Сулейманова уже ведутся, проводятся поисково-спасательные мероприятия.
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