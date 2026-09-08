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В Грузии выявили нарушения в ресторанах, кафе, столовых и нелегальных молочных производствах


08.09.2026   19:26


Национальное агентство продовольствия продолжает проверки заведений общепита и пищевых производств по всей стране. За последние проверки нарушения выявили в Аджарии, Тбилиси и Имерети.

В Аджарии инспекторы повторно обнаружили нарушения в турецком ресторане ООО «Умут» в селе Ахалсопели, Хелвачаурский район. Там нашли просроченную говядину, нарушения правил маркировки и неустранённые ранее замечания. Заведение оштрафовали на 3000 лари.

Из-за критических нарушений приостановили работу ещё нескольких объектов в Батуми:
— кафе-бар-ресторан «Йемен» на проспекте Руставели, 61;
— «Мамас ресторан» на Аэропортском шоссе, 300А;
— ООО «Чукурова Леззет» по тому же адресу.

В «Мамас ресторан» выявили нарушения санитарных норм и правил информирования потребителей о пищевой продукции. В «Чукурова Леззет» среди прочего обнаружили баранину без необходимой ветеринарной маркировки.
В Тбилиси, в районе вокзала, инспекторы проверили столовые, размещённые в гаражах на улице Тевдоре Мгвдлис, 5. Два объекта продолжали работу, несмотря на предписание о приостановке отдельных производственных процессов, и при этом не были зарегистрированы в Реестре экономической деятельности. Их оштрафовали и закрыли.

Отдельная серия проверок прошла в Имерети, где выявили сразу несколько нелегальных производств молочной продукции.

В Вани и Тержола инспекторы обнаружили сыроварни, которые работали без обязательного признания и без регистрации в Реестре экономической деятельности.

На объектах также выявили критические нарушения и сыр, изготовленный с нарушением технологического процесса. Продукцию опечатали для последующего уничтожения.

Ещё одно нелегальное производство обнаружили в селе Квитири муниципалитета Цкалтубо. Там молочную продукцию выпускали без необходимых разрешений, с нарушением технологического процесса и правил маркировки.
Все выявленные предприятия оштрафованы, а их работа приостановлена.

Национальное агентство продовольствия призывает бизнес соблюдать требования законодательства и нормы пищевой безопасности.


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