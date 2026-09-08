В Грузии выявили нарушения в ресторанах, кафе, столовых и нелегальных молочных производствах

08.09.2026 19:26





Национальное агентство продовольствия продолжает проверки заведений общепита и пищевых производств по всей стране. За последние проверки нарушения выявили в Аджарии, Тбилиси и Имерети.



В Аджарии инспекторы повторно обнаружили нарушения в турецком ресторане ООО «Умут» в селе Ахалсопели, Хелвачаурский район. Там нашли просроченную говядину, нарушения правил маркировки и неустранённые ранее замечания. Заведение оштрафовали на 3000 лари.



Из-за критических нарушений приостановили работу ещё нескольких объектов в Батуми:

— кафе-бар-ресторан «Йемен» на проспекте Руставели, 61;

— «Мамас ресторан» на Аэропортском шоссе, 300А;

— ООО «Чукурова Леззет» по тому же адресу.



В «Мамас ресторан» выявили нарушения санитарных норм и правил информирования потребителей о пищевой продукции. В «Чукурова Леззет» среди прочего обнаружили баранину без необходимой ветеринарной маркировки.

В Тбилиси, в районе вокзала, инспекторы проверили столовые, размещённые в гаражах на улице Тевдоре Мгвдлис, 5. Два объекта продолжали работу, несмотря на предписание о приостановке отдельных производственных процессов, и при этом не были зарегистрированы в Реестре экономической деятельности. Их оштрафовали и закрыли.



Отдельная серия проверок прошла в Имерети, где выявили сразу несколько нелегальных производств молочной продукции.



В Вани и Тержола инспекторы обнаружили сыроварни, которые работали без обязательного признания и без регистрации в Реестре экономической деятельности.



На объектах также выявили критические нарушения и сыр, изготовленный с нарушением технологического процесса. Продукцию опечатали для последующего уничтожения.



Ещё одно нелегальное производство обнаружили в селе Квитири муниципалитета Цкалтубо. Там молочную продукцию выпускали без необходимых разрешений, с нарушением технологического процесса и правил маркировки.

Все выявленные предприятия оштрафованы, а их работа приостановлена.



Национальное агентство продовольствия призывает бизнес соблюдать требования законодательства и нормы пищевой безопасности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





