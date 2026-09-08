Аджария и ОАЭ обсудили новые инвестиции, туризм и сотрудничество в Черноморском регионе

08.09.2026 19:28





Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединённых Арабских Эмиратов в Грузии Ахмедом Аль-Нуайми.



Стороны обсудили дальнейшее развитие экономических отношений между Грузией и ОАЭ, а также возможности для новых инвестиций.



Патарадзе представил послу туристический и инвестиционный потенциал Аджарии. Одним из приоритетов власти называют дальнейшее укрепление позиций Батуми как международного туристического и делового центра.



Для привлечения бизнеса и туристов из ОАЭ рассматривается развитие новых форматов сотрудничества с эмиратскими компаниями и частным сектором, включая совместные бизнес-форумы, туристические мероприятия и B2B-встречи.



Отдельное внимание уделили растущему интересу инвесторов из ОАЭ к Грузии и возможностям, которые в этом направлении может предложить Аджария.



Также стороны заявили о готовности расширять сотрудничество в проектах, связанных с потенциалом Чёрного моря и развитием Среднего коридора между Европой и Азией.





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