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В Молдове задержали вероятного шпиона ФСБ
08.09.2026 19:37
В Кишиневе задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб. Об этом сообщает Tv8.
Мужчину подозревают в сборе информации о военных объектах в Молдове. Сейчас 49-летний гражданин Азербайджана находится за решеткой. Как сообщает полиция, он собирался устраивать диверсии на территории Молдовы и Украины.
Правоохранители начали следить за ним в августе, узнав, что его якобы завербовали лица, работавшие на ФСБ.
Следователи утверждают, что подозреваемый интересовался не только военными объектами в Молдове, но и объектами США, расположенными на территории Молдовы. Собранная информация должна была поступить так называемому координатору из российских спецслужб.
В ходе обысков полицейские изъяли у подозреваемого мобильный телефон. Проверка выявила связи с мужчиной, который якобы представился сотрудником ФСБ.
Подозреваемого поместили под стражу на 30 дней. Если мужчину признают виновным, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Румынии задержали гражданина России, который мог готовить диверсии на территории страны. А немецкая полиция арестовала подозреваемого в организации серии инцидентов возле объектов электроснабжения.
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