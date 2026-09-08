Венгрия высылает 10 российских дипломатов

08.09.2026 19:42





Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан приняла беспрецедентное решение о высылке 10 сотрудников российского посольства. Об этом глава МИД сообщила в X, пишет "Европейская правда".



Как отметила Орбан, 10 членов российской дипломатической миссии осуществляли в Венгрии деятельность, которая "неприемлема для дипломатов" в соответствии с Венской конвенцией.



Представитель венгерского МИД сообщил российскому послу в Будапеште, что эти лица должны покинуть страну.



В то же время министр иностранных дел Венгрии подчеркнула, что это решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.



"Это решение направлено на защиту безопасности и суверенитета Венгрии. Оно не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении правил", – написала Орбан.



Это решение является беспрецедентным с учетом количества дипломатов, которых высылает Венгрия. Предыдущее правительство Виктора Орбана прибегало к подобному шагу в 2018 году. Тогда из Венгрии выслали лишь одного сотрудника дипмиссии РФ в знак солидарности с Великобританией после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.



В 2022 году расследование венгерского портала Direkt36 и канала RTL показало, что в то время как большинство стран ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Венгрии их число увеличилось почти на треть.



Напомним, журналисты-расследователи совместно с европейскими службами безопасности установили, что Владимир Путин поручил группе политических технологов и военной разведке РФ вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в апреле, чтобы обеспечить победу Орбана. План предусматривал размещение российских экспертов по манипулированию социальными сетями в посольстве РФ в Будапеште.



В мае этого года Венгрия тихо выслала российского разведчика, который действовал под дипломатическим прикрытием и проник в правые и внешнеполитические аналитические центры, близкие к правительству Виктора Орбана.





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