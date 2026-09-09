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НБГ внес изменения в правила регистрации и регулирования поставщиков услуг виртуальных активов


09.09.2026   16:26


Национальный банк Грузии внес изменения в правила регистрации и регулирования поставщиков услуг виртуальных активов.

Они будут обязаны поддерживать минимальный нормативный капитал в зависимости от вида деятельности:
- минимальный нормативный капитал поставщика услуг по обмену и/или переводу конвертируемых виртуальных активов не должен быть меньше 150 000 лари;
- в случае услуг по администрированию торговых платформ минимальный капитал установлен на уровне 350 000 лари, а для поставщиков услуг по другим видам виртуальных активов – на уровне 250 000 лари.

Если компания предоставляет более одной услуги, она должна поддерживать капитал в соответствии с самым высоким установленным требованием.

Новые требования, включая систему управления рисками и минимальный нормативный капитал, установлены распоряжением от 26 августа 2026 года.

Кроме того, в правила добавлены требования, касающиеся системы управления рисками кибербезопасности. Поставщики услуг должны быть обязаны проводить сканирование на наличие уязвимостей не реже двух раз в год. А тестирование на угрозу проникновения в критически важные информационные системы должно проводиться ежегодно.

Поставщик услуг в сфере виртуальных активов должен иметь электронную систему, обеспечивающую автоматическое выявление подозрительных и/или связанных с ними транзакций.

Уже зарегистрированным поставщикам услуг в сфере виртуальных активов предоставлен переходный период для соблюдения новых требований:
- выполнить требования, касающиеся системы управления рисками, к 1 июля 2027 года;
- минимальные требования к регулятивному капиталу - к 1 сентября 2027 года.


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