Марта Кос: Странам-кандидатам на вступление в ЕС следует разорвать связи с движением Дональда Трампа MAGA

09.09.2026 15:33





Странам-кандидатам на вступление в ЕС следует разорвать связи с движением Дональда Трампа MAGA, - заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.



«Мы не должны рисковать тем, что у наших будущих членов создадутся с другими такие отношения , которые будут противоречить нашим долгосрочным интересам», -заявила Кос на мероприятии, организованном Центром исследований европейской политики.



По её словам, у Европейского союза «впервые в истории в процессе расширения появились противники».



На вопрос, кто является таким «противником», Кос ответила, что «очевидно, что одним из них является Россия».



Также еврокомиссар отметила, что ЕС испытывает «давление и со стороны Запада, идеологов MAGA».



«Они пытаются убедить нас в том, что наша европейская цивилизация и экономика приходят в упадок и что у нас нет соответствующей демократии», - отметила Кос.



Еврокомиссар также говорила о Китае и заявила, что Пекин это «иной случай», поскольку он не включен в такие дезинформационные кампании, какие Россия проводит в странах-кандидатах.



По словам Кос, Китай стремится углублять экономические связи со странами-кандидатами, чтобы получать экономическую выгоду после их вступления в Европейский союз.



«Они делают это по-другому, и на данном этапе мы не видим с их стороны дезинформации такого типа», - заявила еврокомиссар.





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