Новая дорога Батуми — Сарпи: 11,3 км, из которых 7,6 км будут под землей

10.09.2026 14:25





Департамент автомобильных дорог подписал контракт с китайской China Railway Tunnel Group (CRTG) на строительство новой магистрали в направлении Сарпи. Стоимость проекта — 809 млн лари, срок выполнения — 48 месяцев после начала строительных работ.



Проект довольно масштабный: новая дорога протяженностью 11,3 км пройдет в обход Гонио, Квариати и Сарпи. В ее составе — 7,6-километровый тоннель, мост через Чорохи длиной 1,47 км и около 500 метров берегозащитных сооружений.



Почему вообще понадобилась отдельная дорога? Сегодня через Гонио, Квариати и Сарпи проходит одновременно местный, туристический и международный транзитный транспорт. Летом нагрузка особенно заметна: одна и та же прибрежная дорога обслуживает жителей и туристов, а по ней же движется поток грузового транспорта в сторону турецкой границы.



Новая магистраль должна изменить эту схему. Транзитный поток будет вынесен из населенных и курортных зон, а существующая дорога останется в основном для местного движения. Это должно снизить нагрузку на прибрежный маршрут, улучшить безопасность и сделать движение в Гонио и Квариати более предсказуемым.



При этом проект важен не только для Батуми. Дорога напрямую свяжется с существующей обходной магистралью Батуми и фактически станет продолжением транспортного маршрута в сторону Турции. Поэтому основной эффект здесь — не только в сокращении пробок, но и в увеличении пропускной способности международного направления.



Отдельного внимания заслуживает подрядчик. CRTG уже хорошо знакома с грузинскими инфраструктурными проектами. Компания сейчас работает сразу на нескольких крупных объектах.

Например, она строит участок

Степанцминда — Гвелети стоимостью 215 млн лари. Проект включает два тоннеля и два моста, один из которых после завершения должен иметь длину 2018 метров.



Еще крупнее проект Квешети — Коби. В 2019 году с CRTG был заключен контракт стоимостью 902 млн лари. В его рамках построен 9-километровый автомобильный тоннель — самый длинный в стране. Сейчас компания выполняет его внутреннюю отделку.



Кроме того, 1 сентября CRTG была объявлена победителем тендера на строительство Цицамури — Авчала, второго лота обходной дороги Тбилиси. Стоимость этого контракта — 499 млн лари.



То есть речь идет уже не об одной компании, случайно получившей крупный контракт. CRTG постепенно становится одним из основных подрядчиков сложных дорожных проектов в стране, причем преимущественно там, где требуются длинные тоннели, мосты и строительство в сложном рельефе.



Компания является частью китайской государственной группы China Railway Group и специализируется именно на таких объектах. За пределами Китая CRTG, в частности, участвовала в строительстве 19,2-километрового железнодорожного тоннеля Qamchiq в Узбекистане, а также в проектах метро в Сингапуре и Чили.



Проект Батуми — Сарпи финансируется за счет кредита Азиатского банка развития и государственного бюджета.



Если строительство завершится по графику, через четыре года южный въезд в Батуми будет работать уже по другой схеме: основной транзит уйдет с побережья, а грузовой поток получит отдельный маршрут.



Для жителей и туристов главный результат — меньше транзита в курортных поселках. Для бизнеса и перевозчиков — более прямой и предсказуемый маршрут к турецкой границе. А насколько заметным окажется эффект на практике, будет зависеть уже от того, насколько быстро новый маршрут сможет принять основной поток машин.





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