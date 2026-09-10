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Почти 1,9 тысячи детских садов проверят перед началом учебного года


10.09.2026   14:36


Национальное агентство продовольствия в этом году планирует проверить 1 886 детских садов. Среди них 1 645 государственных и 241 частный.

Проверки в основном касаются пищеблоков и кухонь — мест, где ежедневно готовят еду для детей. Инспекторы смотрят, насколько помещения соответствуют требованиям гигиены и безопасности продуктов.

В частности, проверяется чистота помещений, состояние оборудования и инвентаря, соблюдение температурного режима, безопасность питьевой воды и готовность сотрудников, отвечающих за питание.

В Тбилиси инспекторы работают вместе с представителями Агентства управления детскими садами. Если обнаруживаются проблемы, учреждению дают рекомендации по их устранению.

Такие проверки проводят перед началом учебного года, чтобы убедиться, что кухни детских садов готовы работать в соответствии с установленными требованиями.

Главное здесь — не только провести проверку, но и убедиться, что выявленные недостатки действительно устраняются.


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