Почти 1,9 тысячи детских садов проверят перед началом учебного года

10.09.2026 14:36





Национальное агентство продовольствия в этом году планирует проверить 1 886 детских садов. Среди них 1 645 государственных и 241 частный.



Проверки в основном касаются пищеблоков и кухонь — мест, где ежедневно готовят еду для детей. Инспекторы смотрят, насколько помещения соответствуют требованиям гигиены и безопасности продуктов.



В частности, проверяется чистота помещений, состояние оборудования и инвентаря, соблюдение температурного режима, безопасность питьевой воды и готовность сотрудников, отвечающих за питание.



В Тбилиси инспекторы работают вместе с представителями Агентства управления детскими садами. Если обнаруживаются проблемы, учреждению дают рекомендации по их устранению.



Такие проверки проводят перед началом учебного года, чтобы убедиться, что кухни детских садов готовы работать в соответствии с установленными требованиями.



Главное здесь — не только провести проверку, но и убедиться, что выявленные недостатки действительно устраняются.





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