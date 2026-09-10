Правительство Грузии утвердило новые правила для иностранных студентов

10.09.2026 15:39





Правительство Грузии утвердило новые правила для иностранных студентов, регулирующие их поступление, обучение и статус в грузинских вузах без сдачи национальных и единых магистерских экзаменов, сообщает BMG



Большинство положений постановления, подписанного Кобахидзе, вступило в силу сразу после публикации и применяется к отношениям, возникшим с 1 сентября 2026 года. Требование об обязательном экзамене или сертификации знания языка начнёт действовать с 2027–2028 учебного года.



С этого учебного года иностранные абитуриенты должны будут предоставить университету международный сертификат о знании языка или сдать экзамен, организованный Национальным центром оценки и экзаменов (NAEC). Для программ на грузинском языке потребуется сдать экзамен по государственному языку.



Установлены следующие минимальные требования:

• B1 — для программ бакалавриата, ветеринарии, дипломированного врача и стоматологии;

• B2 — для магистратуры.

Сертификат должен быть действующим. Если срок его действия не указан, с момента выдачи должно пройти не более трёх лет.



Для получения права на обучение абитуриент или университет должен обратиться в Национальный центр развития качества образования. После положительного решения ректор сможет зачислить студента в один из двух периодов:

• с 1 февраля по 15 марта;

• с 15 августа по 31 октября.



Новые правила также связывают академическую успеваемость иностранного студента с его правом на пребывание в Грузии.



• Приостановление статуса: университет обязан приостановить статус студента, если за учебный год он набрал менее двух третей максимально возможного количества кредитов.



• Прекращение права на пребывание: если статус приостановлен и прошло 90 дней либо студент прекратил или завершил обучение, Агентство развития государственных сервисов может аннулировать его иммиграционную визу D6 или вид на жительство.



• Прекращение статуса: университет может прекратить статус студента, если его право на пребывание в Грузии отменено или принято решение о его выдворении из страны.



Невнесение данных о студентах в Информационную систему управления высшим образованием в течение трёх рабочих дней повлечёт ответственность в соответствии с КоАП.



В Грузии статус студента можно будет добавить в QR-код электронной ID-карты и использовать его для получения различных льгот. Услуга бесплатна, сообщает Агентство развития государственных сервисов.



Студенты смогут пользоваться скидками на общественный и железнодорожный транспорт, а также при посещении музеев и ботанических садов.



Заявление можно подать в Агентстве развития государственных сервисов и Домах юстиции. Если ID-карта уже выдана, решение принимается в течение 5 рабочих дней. При желании студент также может ограничить доступ к информации о своём статусе через QR-код.





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