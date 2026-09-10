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Управление по борьбе с языком ненависти утверждает, что грузинский блогер обвиняется в оскорблении премьер-министра Грузии
10.09.2026 16:25
Управление по борьбе с языком ненависти Департамента защиты прав человека МВД Грузии разъясняет, что Торнике Размадзе и Ана Бдеиани в социальных сетях вменяется оскорбление премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
По данным ведомства, в отношении них ведется административное производство на основании статей 166 и 173.
«Сотрудники Управления по борьбе с языком ненависти Департамента защиты прав человека Министерства внутренних дел ежедневно работают над выявлением правонарушений, которые включают как оскорбление конкретного лица, так и нецензурную брань и ругань в общественном пространстве.
В рамках этого были выявлены оскорбительные комментарии гражданина Торнике Размадзе, а также Аны Бдеиани, которые в социальной сети оскорбили премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В отношении них ведется административное производство на основании статей 166 и 173», — заявляют в МВД.
Напомним, что ранее гражданский активист Торнике Размадзе распространил информацию о том, что Министерство внутренних дел Грузии вменяет ему оскорбление в адрес «российских пропагандистов». В частности, по информации Торнике Размадзе, созданное в МВД Управление по борьбе с языком ненависти начало в отношении него административное производство по факту словесного оскорбления Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.
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