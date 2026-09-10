В Грузии пообещали строго соблюдать новые санкции США при авиасообщении с Ираном

10.09.2026 16:50





Поскольку обнародованный Госдепартаментом США расширенный санкционный список включает авиакомпании, которые на сегодняшний день осуществляют авиасообщение между Грузией и Ираном, грузинская сторона, как и в других случаях, продолжит действовать в строгом соответствии с режимом международных санкций. Об этом говорится в официальном сообщении Агентства гражданской авиации.



«Грузия активно соблюдает и обеспечивает выполнение санкций, установленных нашими международными партнерами. Это касается и авиационного сектора.



При допуске иностранных авиакомпаний на внутренний рынок Грузия руководствуется национальным законодательством, стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также двусторонними и многосторонними международными договорами.



Грузия учитывает санкционные механизмы, введенные Евросоюзом и США.



Кроме того, в целях обеспечения безопасности пассажиров, местного авиарынка и инфраструктуры Агентство гражданской авиации Грузии на протяжении многих лет в качестве дополнительного механизма мониторинга руководствуется списком лиц особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list — «SDN List»), а также всеми остальными санкционными списками, администрируемыми OFAC. Соответственно, в рамках данного механизма Грузия и ранее ограничивала деятельность ряда авиаперевозчиков».



В заявлении отмечается, что Грузия и впредь будет неукоснительно обеспечивать соблюдение международных требований и продолжать руководствоваться данными механизмами.



СОВА

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