Ираклий Кобахидзе: Это не оппозиция, а иностранная агентура

10.09.2026 16:47





Принятие различных законодательных актов вынудило иностранную агентуру войти в рамки закона, и в конечном счете зажатая в рамки закона оппозиция оказалась ослаблена. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам.



По его словам, принципиально важно, чтобы по конституционному иску касательно запрета политических партий было принято государственное решение.



«Мы дали избирателям обещание нейтрализовать иностранную агентуру в нашей стране и на деле выполняем это обещание. Происходящие процессы, в том числе внутреннее противостояние, являются продолжением тех событий, которые развернулись в нашей стране после парламентских выборов 2024 года. Представители оппозиции сами довели себя до такого состояния, точнее, их покровители довели этих политиков до подобного положения. Это никакая не оппозиция, на самом деле это иностранная агентура.



Сегодня иностранная агентура в Грузии ослаблена, и решающую роль в этом сыграли шаги, предпринятые властями. В их числе ключевыми решениями стали принятие законодательства «О прозрачности», принятие закона «О грантах», утверждение ряда других законодательных актов, а также надлежащее урегулирование правил проведения собраний и так далее. Все это вынудило иностранную агентуру войти в рамки закона, и в итоге зажатая в законные рамки оппозиция ослабла.



Этот процесс должен продолжаться. Еще раз подчеркну важность конституционного иска: нами подан иск в Конституционный суд о запрете конкретных политических партий, и крайне важно, чтобы по этому вопросу было принято государственное решение — решение, отвечающее государственным интересам», — заявил Кобахидзе.





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