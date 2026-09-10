Кобахидзе обвинил оппонентов в «антигосударственной кампании» вокруг Давид-Гареджи

10.09.2026 16:48





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «заказной антигосударственной кампании» вокруг темы монастырского комплекса Давид-Гареджи на границе с Азербайджаном и намекнул на возможные уголовные дела против ее авторов.



«Кампания, связанная с Гареджи, и другие кампании, которые они проводят посредством темных СМИ, имеют только одну оценку — это антигосударственные действия, на которые должен последовать соответствующий ответ», — заявил Кобахидзе журналистам на полях международного космического саммита в Париже.



Премьер не назвал тех, кого считает заказчиками кампании, подчеркнув, что не располагает конкретными фактами. Однако, по его словам, политическая составляющая этой истории очевидна.



«Кто впоследствии придал этой организованной кампании политический оттенок и кто использовал ее для политических спекуляций, — все это очень хорошо видели… В целом эта кампания касается настолько чувствительного вопроса, что ей вполне может быть дано правовое развитие, однако все это должны решать соответствующие органы и ведомства», — сказал он.



Заявление Кобахидзе стало продолжением ожесточенного противостояния с его предшественником Ираклием Гарибашвили, отбывающем тюремный срок за коррупционное преступление.



Гарибашвили поставил под сомнение официальную версию о самоубийстве правозащитника Лазаре Джорбенадзе, который выступил с сенсационными обвинениями в адрес Кобахидзе незадолго до смерти.



В интервью таблоиду «Асавал-дасавали» Джорбенадзе утверждал, что якобы лично видел секретный документ, согласно которому Кобахидзе в 2025 году подписал соглашение с Азербайджаном о передаче Баку части территории Давид-Гареджи. Каких-либо подтверждений существования такого документа публично представлено не было.



Генпрокуратура Грузии подчеркнула, что самоубийство Джорбенадзе подтверждается показаниями членов семьи и супруги. По поручению ведомства следователи допросили Гарибашвили, а также ряд оппозиционеров, журналистов и экспертов, которые высказывались об обстоятельствах его смерти.



Новости-Грузия

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