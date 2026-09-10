|
|
|
В муниципалитете Каспи ремонтируют 12 километров дороги государственного значения
10.09.2026 15:47
В Каспи продолжается реабилитация 12-километрового участка трассы Игоэти–Каспи–Мефискалаки — с 9-го по 20-й километр.
Участок начинается на центральной площади Каспи, после чего проходит преимущественно по незастроенной территории. Плотная жилая застройка находится в основном в начале и конце маршрута.
Сейчас дорожники укладывают асфальтобетонное покрытие и обустраивают водоотводные канавы.
В рамках проекта предусмотрены полная реконструкция проезжей части, новые тротуары и водопропускные трубы, ремонт моста через реку Кура, строительство подпорных стен, ливневых колодцев, подъездов к частным домам и установка дорожных знаков. Также будет нанесена новая разметка.
Стоимость проекта — 14,89 млн лари. Работы финансируются из государственного бюджета и должны завершиться до конца года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна