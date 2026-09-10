В муниципалитете Каспи ремонтируют 12 километров дороги государственного значения

10.09.2026 15:47





В Каспи продолжается реабилитация 12-километрового участка трассы Игоэти–Каспи–Мефискалаки — с 9-го по 20-й километр.



Участок начинается на центральной площади Каспи, после чего проходит преимущественно по незастроенной территории. Плотная жилая застройка находится в основном в начале и конце маршрута.



Сейчас дорожники укладывают асфальтобетонное покрытие и обустраивают водоотводные канавы.



В рамках проекта предусмотрены полная реконструкция проезжей части, новые тротуары и водопропускные трубы, ремонт моста через реку Кура, строительство подпорных стен, ливневых колодцев, подъездов к частным домам и установка дорожных знаков. Также будет нанесена новая разметка.



Стоимость проекта — 14,89 млн лари. Работы финансируются из государственного бюджета и должны завершиться до конца года.





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