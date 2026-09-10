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В Тбилиси убит несовершеннолетний: задержан также подросток
10.09.2026 15:35
В Тбилиси в результате перепалки был убит подросток. По информации Министерства внутренних дел Грузии, по обвинению в умышленном убийстве задержан еще один несовершеннолетний.
«Следствием установлено, что 10 сентября текущего года в Тбилиси обвиняемый на почве словесной ссоры нанес несовершеннолетнему несколько ранений холодным оружием и скрылся с места происшествия. От полученных травм подросток скончался на месте.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам», — говорится в сообщении МВД.
Следствие ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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