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В Тбилиси убит несовершеннолетний: задержан также подросток


10.09.2026   15:35


В Тбилиси в результате перепалки был убит подросток. По информации Министерства внутренних дел Грузии, по обвинению в умышленном убийстве задержан еще один несовершеннолетний.

«Следствием установлено, что 10 сентября текущего года в Тбилиси обвиняемый на почве словесной ссоры нанес несовершеннолетнему несколько ранений холодным оружием и скрылся с места происшествия. От полученных травм подросток скончался на месте.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам», — говорится в сообщении МВД.

Следствие ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.


Источник: SOVA
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