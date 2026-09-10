Бочоришвили: Европейские бюрократы слишком часто склонны к самоизоляции и призывают других поступать так же

10.09.2026 14:55





»До сих пор мы говорили о Копенгагенских критериях. Видимо, появился новый критерий, который предъявляется к странам-кандидатам. Установление таких критериев вызывает улыбку», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, комментируя заявление Марты Кос.



По её словам, европейские бюрократы очень часто склонны к самоизоляции и призывают к этому других.



«Подобные призывы действительно неприемлемы. Сегодня нам необходимо больше сотрудничества, больше связей со всеми, кто играет роль в глобальной политике. Движение MAGA является одним из важных движений, представитель которого сегодня руководит одной из самых могущественных стран мира. Поэтому разрыв связей с ним выглядит нелепо и вызывает улыбку», — заявила Бочоришвили.



Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила: «Страны, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны разорвать связи с движением MAGA Дональда Трампа, чтобы иметь возможность стать членами организации».





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