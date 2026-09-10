|
|
|
Бочоришвили: Европейские бюрократы слишком часто склонны к самоизоляции и призывают других поступать так же
10.09.2026 14:55
»До сих пор мы говорили о Копенгагенских критериях. Видимо, появился новый критерий, который предъявляется к странам-кандидатам. Установление таких критериев вызывает улыбку», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, комментируя заявление Марты Кос.
По её словам, европейские бюрократы очень часто склонны к самоизоляции и призывают к этому других.
«Подобные призывы действительно неприемлемы. Сегодня нам необходимо больше сотрудничества, больше связей со всеми, кто играет роль в глобальной политике. Движение MAGA является одним из важных движений, представитель которого сегодня руководит одной из самых могущественных стран мира. Поэтому разрыв связей с ним выглядит нелепо и вызывает улыбку», — заявила Бочоришвили.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила: «Страны, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны разорвать связи с движением MAGA Дональда Трампа, чтобы иметь возможность стать членами организации».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна