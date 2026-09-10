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Кобахидзе: Мы присоединились к трем различным декларациям, касающимся вопросов космической безопасности


10.09.2026   15:28


»Мы присоединились к трём различным декларациям, связанным с вопросами безопасности в космосе», — заявил в Париже премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, Грузия будет от начала до конца участвовать в процессе принятия соответствующих решений.

«Важно, чтобы у Европы было своё видение, своя независимая политика в вопросах космоса. Наши ресурсы как небольшой страны в этом направлении ограничены, однако мы являемся частью процесса принятия решений. Мы участвуем в принятии соответствующих решений на различных международных площадках. Поэтому, естественно, наша позиция также важна для европейских партнёров. Мы присоединились к трём различным декларациям, связанным с вопросами безопасности в космосе. И в дальнейшем продолжим тесное партнёрство с нашими европейскими коллегами по этим вопросам. Грузия будет от начала до конца участвовать в процессе принятия соответствующих решений», — заявил Кобахидзе.


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